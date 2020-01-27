Nestle, tıbbi beslenmede büyümek için Zenpep'i satın alıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nestle, tıbbi beslenmede büyümek için Zenpep'i satın alıyor - Son Dakika

Nestle, tıbbi beslenmede büyümek için Zenpep'i satın alıyor

6 saat önce

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden merkezi İsviçre'de bulunan Nestle, ilaç firması Allergan ile besinlerin sindirimine yönelik ilaç olan Zenpep'i satın almak için anlaştığını açıkladı.

Nestle, tıbbi beslenmede büyümek için Zenpep'i satın alıyor, System.String[]

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden merkezi İsviçre'de bulunan Nestle, ilaç firması Allergan ile besinlerin sindirimine yönelik ilaç olan Zenpep'i satın almak için anlaştığını açıkladı.

Satın almanın finansal içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, anlaşmanın Allergan ve AbbVie'nin birleşmesiyle eş zamanlı olarak tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada, Zenpep'in pankreasları yağ, protein ve karbonhidratları parçalamak için yeterli enzim sağlamadığından yiyecekleri düzgün bir şekilde sindiremeyenler için bir ilaç olduğu belirtilerek, 2018'de net satışlarının 237 milyon dolar olduğu bilgisi verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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