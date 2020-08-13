Ağustos 2021'de faaliyete başlaması planlanan Medikal Beslenme Ürünleri fabrikası 29 farklı ürünü pazara sunacak.

Ülkemizde 114 yıldır faaliyet gösteren beslenme, sağlık ve iyi yaşam şirketi Nestlé Türkiye, Nestlé Health Science'ın yeni üretim tesisi için Karacabey'de hazırlıklara başladı. Tıbbi Amaçlı Beslenme Ürünlerinin Yerelleştirilmesi projesi kapsamında aldığı kararla Nestlé Türkiye, Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan üretim tesisi içerisinde Medikal Beslenme Ürünleri fabrikası açacak. Yeni tesiste, Nestlé Health Science için medikal beslenme ürünleri üretilecek.

Önümüzdeki üç yıl içerisinde toplam 250 milyon TL yatırım yapılması planlanan fabrika, ihracat fırsatları ve lokal büyüme yaratarak 29 farklı Nestlé Medikal Beslenme Ürününü üretecek. Üretimin Ağustos 2021 döneminde başlaması öngörülüyor.

Nestlé Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası'nın, Nestlé'nin Türkiye'de 2012 yılında faaliyete açtığı kahvaltılık gevrekler fabrikasından sonra yaptığı en büyük yatırım olduğunu belirten Nestlé Türkiye CEO'su Ansgar Bornemann şunları söyledi: "Türkiye, Nestlé dünyasının hızlı büyüyen ve dikkat çekici pazarlarından biri. Bir asrı aşkın süredir faaliyet gösterdiğimiz bu topraklarda elde ettiğimiz başarıda, hem Türkiye ekibimizin deneyimi ve gücünün, hem de bu ülkenin gelişmeye her zaman açık olmasının ciddi pay sahibi olduğunu düşünüyorum. Üstelik Türkiye stratejik konumuyla çok dikkat çekici bir ülke. Bu nedenle endüstriyel gelişmelerin her biri ciddi bir ihracat potansiyelini de beraberinde getiriyor. Nestlé Health Science ürünlerinin Türkiye'de üretilmeye başlamasıyla hem istihdam hem de ihracat çalışmalarımızla Türkiye'nin büyümesine daha fazla katkı sunacağımıza inanıyoruz. Yeni tesisimizin şimdiden herkes için hayırlı olmasını diliyorum."

YEREL ÜRETİM ADIMLARININ İLKİ ATILDI

Medikal Beslenme alanında Temmuz 2007'den beri Türkiye'de faaliyet gösteren Nestlé Health Science, Türkiye'de medikal beslenme ürünlerini yerel olarak üretmeye başlayan ilk şirket oldu. Nestlé Health Science'ın bu girişimi T.C. Sağlık Bakanlığı'nın 10. Kalkınma Planı, Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı'nda yer alan "sağlık endüstrisinde yerelleşme stratejisi" kapsamında başlatıldı ve teknik araştırma ile çalışmalar sonucunda hazırlanan ürünün, 2020 yılının ikinci yarısından itibaren sağlık sektörünün ve hastaların kullanımına sunulması hedefleniyor.

Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz, yeni yatırım sayesinde hastaların özel tıbbi beslenme ihtiyaçları için geliştirilen Nestlé Health Science ürünlerinin bundan böyle ithal edilmeyeceğini, 29 yeni medikal beslenme ürününün bu tesiste üretileceğini ifade ederek: "Nestlé Health Science Türkiye olarak bu yolculuğa 13 yıl önce 27 çalışanla başladık, bugün hem Medikal Beslenme hem Tüketici Sağlığı alanlarında 200'ün üzerinde çalışanımızla ve 400 milyon TL'yi aşan değerde satışımızla büyümeye devam ediyoruz. Medikal Beslenme alanında öncü olarak, en büyük önceliğimiz tüketicilere, hastalara, sağlık personeline, hasta bakıcılara kapsamlı hizmet etmektir. İnsanlara daha iyi sağlık koşulları ve yaşam kalitesi sunmak için pazardaki lider ürünlerimizle Türk toplumuna katkıda bulunuyoruz. Sağlık Profesyonelleri ve Tıp Dernekleri ile uzun süreli iş birliği içinde, anlamlı bilimsel projelerle, yetersiz beslenme gibi önemli konularda farkındalık yaratıyor ve mevcut sağlık sorunlarıyla yan yana mücadele ediyoruz. Şimdi bu yatırım ile, Medikal Beslenme alanında çok önemli bir ihtiyaca yanıt verecek, aynı zamanda Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlayacağız. Süreç sona erdiğinde şu anda ithal ettiğimiz 29 medikal beslenme ürünümüzü kendi fabrikamızda üreteceğiz. Medikal beslenme ürünleri toplumun hassas kesimlerinin ihtiyaç duyduğu kritik role sahip ürünler ve yerel üretimle beraber ürünlerimize erişim çok daha kolaylaşacak" dedi.

ORTA VADEDE İHRACAT HEDEFİ

Yeni yatırımın onaylanmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sunduğu desteklerin önemli katkılarının olduğunun altını çizen Nestlé Türkiye Teknik & Üretim Direktörü Oktay Cömert, yatırımın ihracat ve gelecek hedeflerine ilişkin şunları söyledi: "Kuracağımız yeni üretim tesisi, Türkiye'nin stratejik bir ihracat merkezi olması yolunda atılan önemli bir adım olacak. Burada üreteceğimiz medikal beslenme ürünlerimiz, dünyanın farklı ülkelerine ihraç edilerek ülkemizin ihracattaki büyümesine ivme kazandıracak. Üretimin yerelleşmesi ile birlikte orta vadede, kullanılan hammaddelerin de tamamen yerel kaynaklardan teminini sağlamayı hedefliyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığımızın üzerinde önemle durduğu konuda da öncü adımlar atmaya hazırlanıyoruz."

Nestlé Health Science tarafından üretilen Medikal Beslenme ürünleri, doktorlar tarafından reçetelenen, geri ödemeli ve eczanelerde satılan, çocuklardaki pediatrik alerjilerden, yaşlılardaki yetersiz beslenme sorunlarına kadar farklı sağlık problemlerine çözüm sunan geniş bir yelpazeden oluşuyor. Bu ürünler Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Beslenme ürünü olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Mevzuatlarına göre değerlendirilerek izin ve onay verilen ve yine T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından fiyatlandırılan ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından geri ödenen ürünler olma özelliği taşıyor.