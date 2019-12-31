Nestle, yeniden hisse geri alımına hazırlanıyor - Son Dakika
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Nestle, yeniden hisse geri alımına hazırlanıyor

6 saat önce

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden, merkezi İsviçre'de bulunan Nestle, son 1,5 yılda yaklaşık 21 milyar dolarlık (20 milyar İsviçre frangı) hissesini geri aldığını, yeniden hisse geri alımına gelecek yıl başlayacağını açıkladı.

Nestle, yeniden hisse geri alımına hazırlanıyor, System.String[]

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden, merkezi İsviçre'de bulunan Nestle, son 1,5 yılda yaklaşık 21 milyar dolarlık (20 milyar İsviçre frangı) hissesini geri aldığını, yeniden hisse geri alımına gelecek yıl başlayacağını açıkladı.

Piyasa değeri yaklaşık 312 milyar dolar olan şirket, yaptığı açıklamada, 21 milyar dolarlık hisse geri alımına 3 Ocak'tan sonra başlanacağını ve hisse geri alımının 2022 sonunda tamamlanacağını duyurdu.

Açıklamada, Temmuz 2017'de başlayan 21 milyar dolarlık hisse geri alma programının tamamlandığı belirtilerek, bu hisselerin ortalama geri alış maliyetinin 88,82 İsviçre frangı olduğu bildirildi.

İsviçre, Nestle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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