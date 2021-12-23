Nestor El Maestro: "Oyuncularımla gurur duyuyorum" - Son Dakika

Beşiktaş deplasmanında 2-1 mağlup olan ve üst üste 3. yenilgisini alan Göztepe'de Teknik Direktör Nestor El Maestro maçın ardından çok iyi oynadıklarını ve oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyerek akıllarında bir sonraki maçın olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Göztepe sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Teknik Direktör Nestor El Maestro maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan El Maestro, "Çok uzun konuşamayacağım. Hızlı şekilde İzmir'e dönmemiz gerekiyor. Bugün sahada klasik bir Göztepe oyunu sergiledik. Oyunu uzun süre domine eden ve etkili olan bir takım olarak sahadaydık. Bundan dolayı mutluyum ve oyuncularımla gurur duyuyorum. En hızlı şekilde önümüzdeki maçlara hazırlanmamız gerekiyor. Çok da fazla zamanımız yok. En kısa sürede toparlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEYLER BENİM ELİMDE DEĞİL"

Bu maç için ekstra bir motivasyonları olmadığını ve her takıma karşı aynı duygularla sahaya çıktıklarını söyleyen Nestor El Maestro, takımın gidişatı için ise, "Aslında bizim çalışma sistemimizde çok değişen bir şey olmayacak. Bu maçı izleyip anali edeceğiz. İyi oynadık ama tabii ki hatalarımız oldu. Bu hataları arkadaşlarımızla oynayacağız ve Adana Demirspor'un maçlarını analiz edeceğiz. Her maçta bunu devam ettireceğiz. Bunun haricindeki noktalar benim elimde olan bir durum değil. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort/ İHA)