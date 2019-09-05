Nestpay ödeme hizmetleri işbirliği

Türkiye İş Bankası ve Nestpay Ödeme Hizmetleri arasında yapılan işbirliği ile Bankanın mobil ödeme yöntemi olan "Maximum Mobil ile Öde", Nestpay Ödeme Hizmetleri'nin kullanımına açtı.

Yapılan işbirliği ile Bankanın mobil ödeme yöntemi Nestpay'in sanal POS ürünü olan Paratika altyapısındaki üye işyerleri tarafından da kullanılabilecek.

İş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Müdürü Mehmet Bülent Kutacun; "Müşterilerin hayatını kolaylaştıracak dijital ödeme deneyimi sunma konusunda farklı paydaşlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yöntemlerden biri olan Maximum Mobil ile Öde'nin kullanılabildiği e-ticaret platformlarının yaygınlaştırılmasında, Paratika ile yaptığımız işbirliğini de fintech ekosistemindeki değer zincirine önemli bir katkı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Nestpay'in bağlı olduğu Payten Teknoloji Genel Müdürü Burak Kutlu da Paratika Sanal POS'un, 20 yıllık e-ticaret bilgi birikimlerinin sonucunda 2015'te doğduğunu, şu anda 400'e yakın üye iş yeri ile 4 yılda Paratika Sanal POS'u pazarda iyi bir konuma getirdiklerini vurguladı ve ekledi:

"Bu yıl önceliğimizi Maximum Mobil ile Öde gibi katma değerli ödeme hizmetlerinin entegrasyonuna verdik ve Maximum Mobil ile uygulaması üzerinden ilk işlemi de başarıyla gerçekleştirdik. Dijital çağda, ödemenin kart dışı formlarla ya da karta bağlı fakat farklı doğrulama yöntemlerini oluşturarak; sanal POS altyapısını tek tıkla ödeme, tekrarlayan ödeme, fraud kontrolü, tek kanaldan mutabakat şeklinde paket halinde çözüm olarak sunuyoruz."

- İstanbul