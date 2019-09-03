Net döviz pozisyonu 184,3 milyar dolar açık verdi
42 dakika önce
TCMB, finans dışı firma net döviz pozisyonunun Haziran'da 184,3 milyar dolar açık verdiğini açıkladı.
TCMB, finans dışı firma net döviz pozisyonunun Haziran'da 184,3 milyar dolar açık verdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:59
Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'ya borcunu ödedi Japonya'da tartışmalı av başladı: 1700 yunus öldürülecek ya da yakalanacak Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı