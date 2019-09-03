Son Dakika Haberleri: Net döviz pozisyonu 184,3 milyar dolar açık verdi
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Net döviz pozisyonu 184,3 milyar dolar açık verdi

42 dakika önce

TCMB, finans dışı firma net döviz pozisyonunun Haziran'da 184,3 milyar dolar açık verdiğini açıkladı.

Net döviz pozisyonu 184,3 milyar dolar açık verdi, System.String[]

TCMB, finans dışı firma net döviz pozisyonunun Haziran'da 184,3 milyar dolar açık verdiğini açıkladı.

TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:59 
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