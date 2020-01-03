Net döviz pozisyonu açığı Ekim'de 176 milyar 433 milyon dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Net döviz pozisyonu açığı Ekim'de 176 milyar 433 milyon dolar - Son Dakika Ekonomi

Net döviz pozisyonu açığı Ekim'de 176 milyar 433 milyon dolar

6 saat önce

Türkiye'nin net döviz pozisyonu açığı, Ekim ayında, Eylül'e göre 1 milyar 616 milyon dolar azalarak 176 milyar 433 milyon dolara geriledi.

Net döviz pozisyonu açığı Ekim'de 176 milyar 433 milyon dolar, System.String[]

Türkiye'nin net döviz pozisyonu açığı, Ekim ayında, Eylül'e göre 1 milyar 616 milyon dolar azalarak 176 milyar 433 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Ekim döneminde, Eylül değerlerine göre varlıklar 2.9 milyar dolar, yükümlülükler 1 milyar 286 milyon dolar arttı.

Ekim dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 1 milyar 676 milyon dolar, 309 milyon dolar ve 889 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 902 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler 532 milyon dolar azalırken, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 669 milyon dolar ve 1 milyar 149 milyon dolar ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 286 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ekim döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül dönemine göre 236 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 197 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 751 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 65 milyon dolar arttı.


Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:03 Kaynak: DHA
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