"Net döviz rezervi artınca pandemi azalıyor" - Son Dakika

"Net döviz rezervi artınca pandemi azalıyor"

Yaptığı bir çalışmada Türkiye'de COVID-19 ve net döviz rezervi arasında uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığını saptadığını dile getiren Doç. Dr.

Yaptığı bir çalışmada Türkiye'de COVID-19 ve net döviz rezervi arasında uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığını saptadığını dile getiren Doç. Dr. Gülgün Çiğdem, "Bu çalışma ile net döviz rezervinin, kısa vadede vaka sayısı, kümülatif vaka sayısı ve enfeksiyon oranının nedeni olduğu ampirik olarak tespit edildi. Çalışmama göre; rezervlerdeki değişim ile pandemi arasında ilişki var" dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi olan Doç. Dr. Gülgün Çiğdem, Journal of Business, Economics and Finance (JBEF)'de de yayınlanan çalışmasıyla ilgili şu bilgileri verdi; "Pandemi sürecinde, pandeminin yayılmasının önüne geçilmesi, vakaların tespit ve tedavi edilmesi, koruma amaçlı izolasyon ve sosyal mesafenin teşvik edilmesi sonucu ortaya çıkan kitlesel işsizlik ve iflasların önüne geçilebilmesi için "yeterli" kaynak bulunmaması, COVID-19 verilerindeki artışın bir nedeni olduğu çalışma ile ampirik olarak tespit edildi. Analiz sonuçlarına göre; net döviz rezervinin yüzde 1 artması, enfeksiyon oranını yüzde 719.9 azaltıyor. Bir başka deyişle; net döviz rezervindeki bir azalma, enfeksiyon oranında artışı beraberinde getiriyor"

"GERÇEKLEŞTİRELECEK ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ"

Doç. Dr. Çiğdem, "Henüz kontrol altına alınamamış olan ve ikinci dalganın yaşanabileceği endişelerinin de taşındığı pandemiye ilişkin açıklanacak yeni veriler ve gerçekleştirilecek gelecek çalışmalar önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Net döviz rezervi artınca pandemi azalıyor' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

18:39 Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı 18:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:17 Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var? 14:02 Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:42 Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı 08:19 Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
17:18
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
17:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 18:47:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Net döviz rezervi artınca pandemi azalıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]