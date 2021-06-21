Portföy yatırımları ilk dört ayda yüzde 6.5 düştü

Portföy yatırımları, Nisan sonunda, geçen yılın sonuna göre yüzde 6.5 düşüşle 110 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 24.6 azalışla 22 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stoku yüzde 13 azalışla 7.5 milyar dolara gerilerken, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 2.8 artışla 47.5 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 2.4 artarak 322.1 milyar dolara yükseldi.Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki döviz mevduatı, yüzde 1.7 artarak 33.9 milyar dolara, TL mevduatı yüzde 1.5 artarak 16 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2.8 artarak 66 milyar dolara yükselirken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku 97 milyar dolar düzeyindeydi.