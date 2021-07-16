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Net UYP açığı 327 milyar dolara geriledi - Son Dakika

Net UYP açığı 327 milyar dolara geriledi

16 Temmuz 2021 Cuma 10:17
Net UYP açığı 327 milyar dolara geriledi, System.String[]

Net UYP açığı 2020 yıl sonunda 413 milyar dolar iken 2021 Mayıs sonunda 327 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Net UYP açığı 2020 yıl sonunda 413 milyar dolar iken 2021 Mayıs sonunda 327 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı mayıs ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında artışla 255,0 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 10,8 oranında azalışla 582,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda eksi 413,0 milyar dolar iken 2021 Mayıs sonunda eksi 327 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında azalışla 92,0 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 16,2 oranında artışla 107,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 27,3 oranında artışla 53,3 milyar dolar olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 33,0 oranında azalışla 147,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,1 oranında azalışla 109,3 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,7 oranında azalışla 21,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 12,4 oranında azalışla 7,5 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 0,6 artışla 46,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artarak 324,9 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,0 oranında artarak 35,0 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 1,0 oranında azalarak 15,6 milyar dolar olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,1 oranında artarak 65,5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,6 oranında artarak 100,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Mayıs, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Net UYP açığı 327 milyar dolara geriledi - Son Dakika


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