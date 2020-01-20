Net UYP açığı 347 milyar dolar oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Net UYP açığı 347 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

Net UYP açığı 347 milyar dolar oldu

7 saat önce

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda eksi 369,3 milyar dolar iken 2019 Kasım sonunda eksi 347 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Net UYP açığı 347 milyar dolar oldu, System.String[]

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda eksi 369,3 milyar dolar iken 2019 Kasım sonunda eksi 347 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Kasım ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, 2019 Kasım sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,3 oranında artışla 248,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,5 oranında azalışla 595,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda eksi 369,3 milyar dolar iken 2019 Kasım sonunda eksi 347 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 12,7 oranında artışla 104,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,8 oranında artışla 93,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,8 oranında artışla 45,5 milyar dolar oldu.


Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 10,3 oranında artışla 163,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 3 oranında azalışla 135,7 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında artışla 31,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 15 oranında azalışla 15,7 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,5 artışla 49,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında azalarak 295,6 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,2 oranında artarak 34,3 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 2 oranında azalarak 13,8 milyar dolar oldu.


Bankaların toplam kredi stoku yüzde 16,1 oranında azalarak 67,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 5,3 oranında azalarak 100,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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