Net UYP açığı 385,9 milyar dolar oldu - Son Dakika

Net UYP açığı 385,9 milyar dolar oldu

18.01.2021 10:17
Net UYP açığı 385,9 milyar dolar oldu, System.String[]

Net UYP açığı, 2019 yıl sonunda 345,8 milyar dolar iken 2020 Kasım sonunda 385,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Net UYP açığı, 2019 yıl sonunda 345,8 milyar dolar iken 2020 Kasım sonunda 385,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Kasım ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, 2020 Kasım sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 9,7 oranında azalışla 228,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2,6 oranında artışla 614,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda eksi 345,8 milyar dolar iken 2020 Kasım sonunda eksi 385,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 21,8 oranında azalışla 82,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,6 oranında azalışla 90,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,9 oranında azalışla 44,2 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 20,5 oranında artışla 197,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 17,0 oranında azalışla 110,0 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 24,4 oranında azalışla 24,6 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 59,8 oranında azalışla 6,2 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,0 azalışla 47,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında artarak 307,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında azalarak 32,6 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 8,8 oranında artarak 14,8 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7,4 oranında azalarak 63,0 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,2 oranında azalarak 95,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Kasım, TCMB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Net UYP açığı 385,9 milyar dolar oldu - Son Dakika


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