Son Dakika Haberleri: Net UYP açığı Nisan'da 332.8 milyar dolara geriledi (2)
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Net UYP açığı Nisan'da 332.8 milyar dolara geriledi (2)

58 dakika önce

– Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 366.5 milyar dolardan, Nisan sonunda 332.8 milyar dolara geriledi.

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Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 366.5 milyar dolardan, Nisan sonunda 332.8 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, Nisan sonunda, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.0 artışla 238.3 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri ise yüzde 4.1 düşüşle 571.1 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre:
"Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 0.3 azalışla 92.8 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 9.7 artışla 97.3 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 19.9 artışla 53.6 milyar dolara yükseldi.
"Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 14.8 düşüşle 122.4 milyar dolara geriledi.
"Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 2.6 azalışla 136.7 milyar dolara geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 5.6 azalışla 28 milyar dolara ve yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 30.5 azalışla 12.9 milyar dolara gerilerken, Hazine'nin tahvil stoku ise yüzde 5.6 artışla 50.9 milyar dolara yükseldi.
"Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0.1 artarak 3120 milyar dolara yükseldi. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 7.0 artışla 34.3 milyar dolara yükselirken, lira mevduatı yüzde 3.5 düşüşle 13.5 milyar dolara geriledi.
"Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5.8 azalarak 76,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2.9 azalarak 103.8 milyar dolara geriledi."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:10 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi
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