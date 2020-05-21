Net UYP martta azaldı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yılsonunda-351,9 milyar dolar iken 2020 mart sonunda-314,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mart dönemi uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2020 mart sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 7,3 oranında azalışla 233,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 9,2 oranında azalışla 548,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yılsonunda -351,9 milyar dolar iken 2020 mart sonunda -314,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yılsonuna göre yüzde 12,8 oranında azalışla 92,1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,6 oranında azalışla 90,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,8 oranında azalışla 43,8 milyar dolar oldu.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 19,8 oranında azalışla 133,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Portföy yatırımları 2019 yılsonuna göre yüzde 11,5 oranında azalışla 120,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yılsonuna göre yüzde 32,9 oranında azalışla 21,9 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 37,8 oranında azalışla 9,6 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,2 artışla 51,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yılsonuna göre yüzde 2,4 oranında azalarak 294,9 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 yılsonuna göre yüzde 6,9 oranında azalarak 32,4 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 7,4 oranında artarak 14,6 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,3 oranında azalarak 65,3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,8 oranında azalarak 96,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL