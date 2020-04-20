Net UYP şubatta azaldı

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre 2020 şubat sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,2 oranında azalışla 251,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,3 oranında azalışla 584,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre; 2020 şubat sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,2 oranında azalışla 251,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,3 oranında azalışla 584,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yılsonunda -352,1 milyar dolar iken 2020 Şubat sonunda -332,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yılsonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 107,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,3 oranında azalışla 92,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,7 oranında azalışla 44,8 milyar dolar oldu.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yılsonuna göre yüzde 6,4 oranında azalışla 155,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Portföy yatırımları 2019 yılsonuna göre yüzde 4,4 oranında azalışla 129,9 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yılsonuna göre yüzde 13,5 oranında azalışla 28,2 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 18,9 oranında azalışla 12,5 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,3 artışla 50,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yılsonuna göre yüzde 1,1 oranında azalarak 298,7 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 yılsonuna göre yüzde 0,1 oranında artarak 34,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 13,4 oranında artarak 15,5 milyar dolar oldu.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,1 oranında azalarak 65,5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,9 oranında azalarak 96,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL