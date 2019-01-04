"Neta-Unutulur Mu" Tüm Dinleyicisiyle Buluşuyor!
1 saat önce
2015 yılında kurulan NETA, SMM etiketiyle yayınlayacağı ilk single çalışması "Unutulur Mu" yu tüm müzikseverlerle buluşturuyor.
4 müzisyen arkadaşın bir araya gelerek kurduğu NETA, "Unutulur Mu" çıkış çalışmasıyla tüm dinleyicilerin beğenisini toplamayı hedefliyor.
"Unutulur Mu" çalışmasının şarkı sözleri grubun solisti Ahmet Hakan Açan'a, bestesi grubun gitaristi Ercan Urhan'a, düzenlemesi ise Yiğit Yeşildağ ve Bekir Bora Kumpasoğlu'na ait. Çalışmanın video klibi ise Naci Hikmet Özeken tarafından kadraja alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:10 Kaynak: Bültenler
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