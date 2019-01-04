"Neta-Unutulur Mu" Tüm Dinleyicisiyle Buluşuyor!

4 müzisyen arkadaşın bir araya gelerek kurduğu NETA, "Unutulur Mu" çıkış çalışmasıyla tüm dinleyicilerin beğenisini toplamayı hedefliyor.

"Unutulur Mu" çalışmasının şarkı sözleri grubun solisti Ahmet Hakan Açan'a, bestesi grubun gitaristi Ercan Urhan'a, düzenlemesi ise Yiğit Yeşildağ ve Bekir Bora Kumpasoğlu'na ait. Çalışmanın video klibi ise Naci Hikmet Özeken tarafından kadraja alındı.