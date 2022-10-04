İsrail'de Kent Sakinleri Sebzelerini Dikey Çiftliklerden Seçiyor - Son Dakika
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İsrail'de Kent Sakinleri Sebzelerini Dikey Çiftliklerden Seçiyor

04.10.2022 10:12
İsrail'de Kent Sakinleri Sebzelerini Dikey Çiftliklerden Seçiyor

NETANYA, 4 Ekim (Xinhua) -- İsrailli tarım teknolojisi şirketi Vertical Field tarafından kurulan birçok portatif kent "dikey çiftliği" ülke genelinde süpermarketler, restoranlar ve alışveriş merkezlerinin yanlarındaki yerini aldı.

NETANYA, 4 Ekim (Xinhua) -- İsrailli tarım teknolojisi şirketi Vertical Field tarafından kurulan birçok portatif kent "dikey çiftliği" ülke genelinde süpermarketler, restoranlar ve alışveriş merkezlerinin yanlarındaki yerini aldı. Bu "çiftliklerde" sebzeler, içinde bulundukları kapların duvarlarında dikey olarak büyüyebiliyor. Bu yöntem, büyüme verimliliğini artırıp su tüketimini en aza indiriyor ve aşırı toprak kullanımını önlüyor. Müşteriler; marul, reyhan, maydanoz, karalahana ve nane gibi sebzeleri kendileri toplayabiliyor ve isterlerse toprağıyla birlikte evlerine götürüp evde sebze yetiştirmeye devam edebiliyor.

İsrail'de Kent Sakinleri Sebzelerini Dikey Çiftliklerden Seçiyor

İsrail'in iç kesimlerindeki Netanya kentinde bir süpermarketin yanındaki portatif "dikey çiftlikte" çalışan personel, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)

İsrail'de Kent Sakinleri Sebzelerini Dikey Çiftliklerden Seçiyor

İsrail'in iç kesimlerindeki Netanya kentinde bir süpermarketin yanındaki portatif "dikey çiftlik" görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)

İsrail'de Kent Sakinleri Sebzelerini Dikey Çiftliklerden Seçiyor

İsrail'in iç kesimlerindeki Netanya kentinde bir süpermarketin yanındaki portatif "dikey çiftlikte" bir personel sebzeleri gösteriyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Kent Sakinleri Sebzelerini Dikey Çiftliklerden Seçiyor - Son Dakika

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