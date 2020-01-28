Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim... - Son Dakika

Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim...

13 dakika önce

Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı.

Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim..., System.String[]

Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında ( Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar güne 5,94 seviyesinden başladı!
Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 3 kişinin cesedine ulaşıldı Suudi Arabistan, Newcastle United'ın yeni sahibi olmaya çok yakın Trump sözde 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı: Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 21:13:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]