Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim... - Son Dakika

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Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim...
13 dakika önce
Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:00 Kaynak: AA
Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında ( Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı.
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