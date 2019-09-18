Son Dakika Haberleri: Netanyahu aradığını bulamadı, seçimden koalisyon çıktı
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Netanyahu aradığını bulamadı, seçimden koalisyon çıktı

2 saat önce

İsrail'de yenilenen erken genel seçimde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile rakibi Mavi-Beyaz İttifakı birbirine çok yakın sonuçlar alarak yarışı berabere tamamladı. Hiçbir partinin tek başına salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ülkede haftalar sürecek koalisyon sürecine girildi

Netanyahu aradığını bulamadı, seçimden koalisyon çıktı, System.String[]

İsrail'de 17 Eylül'de tekrarlanan erken genel seçimde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile rakibi Mavi-Beyaz İttifakı birbirine çok yakın sonuçlar alarak yarışı berabere tamamladı. Ancak hiçbir partinin tek başına hükümeti kuracak salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ülkede haftalar sürecek bir koalisyon sürecine girildi.


İsrail Merkez Seçim Komisyonu, şu ana kadar oyların yüzde 90'dan fazlasının sayıldığını duyurdu.

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İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:15 
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