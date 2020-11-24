Netanyahu Bahreyn'i ziyaret edeceğini açıkladı - Son Dakika

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Körfez devleti Bahreyn'i Veliaht Prensi Salman al-Khalifa'nin davetlisi olarak "yakında" ziyaret edeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Bahreyn'i davetli olarak ziyaret edeceğini ifade ettiği açıklamasında "Bu kadar kısa sürede halkımıza ve ülkelerimize barışın meyvelerini ulaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yüzden (al-Khalifa) beni Bahreyn'e resmi bir ziyaret için davet etti ve bunu mutlu bir şekilde yapacağım" dedi. Daha önce Bahreyn'den gelen resmi bir heyet, Çarşamba günü İsrail'i ziyaret etmişti.

NORMALLEŞMEDE SIRA SUUDİ ARABİSTAN'DA

Öte yandan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile anlaşmaya varması sonrası, Tel Aviv ile normalleşecek sıradaki ülkenin Suudi Arabistan olduğu belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, söylentileri doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. İsrail merkezli Jerusalem Post'a konuşan Cooper, "birçok Suudi'nin İsrail ile normalleşmeyi dört gözle beklediğini" ifade etti. Geçen hafta sonu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Suudi Arabistan ziyaretinde eşlik eden Cooper, "İsrail ile normalleşme arayışına duyulan ilgi, Arap devletleri arasında var. Bunu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de gördük" dedi. Diğer yandan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Pazar günü gizlice özel jetiyle Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman'la görüştüğü iddia edilmiş, Tel Aviv yönetimi iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulunmuştu. İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.