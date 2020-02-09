Netanyahu: Batı Şeria'dan parçaları eklemek üzere haritayı düzenlemeye başladık - Son Dakika
Son Dakika Dünya Netanyahu: Batı Şeria'dan parçaları eklemek üzere haritayı düzenlemeye başladık - Son Dakika Dünya

Netanyahu: Batı Şeria'dan parçaları eklemek üzere haritayı düzenlemeye başladık

53 dakika önce

Görev süresi sona eren İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı sözde barış planı gereği, Batı Şeria'dan bazı parçaları kendi topraklarına katmak üzere harita çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'teki gayrimeşru bir yerleşim bölgesinde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı gereği İsrail'in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını; bunun birkaç hafta içinde biteceğini belirtti.

Haritanın kapsadığı tüm topraklarda, egemenlik anlayışının uygulanacağına işaret eden Netanyahu, bunun, Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşim bölgeleri ile Agvar bölgesinin tümünü kapsadığını kaydetti.

Netanyahu, İsrail için Batı Şeria'sız bir vatanın söz konusu olmayacağını iddia etti.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Netanyahu: Batı Şeria'dan parçaları eklemek üzere haritayı düzenlemeye başladık
Donald Trump, Batı Şeria, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de yeni koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 812'ye çıktı
Afganistan'da ABD'li askerler öldürüldü ABD Büyükelçiliği'nden Libya iddiası: Taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor DSÖ harekete geçti! Koronovirüsün ortaya çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderiliyor

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 09:02:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Netanyahu: Batı Şeria'dan parçaları eklemek üzere haritayı düzenlemeye başladık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]