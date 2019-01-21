İsrail
'in Suriye
'deki İran
hedeflerini vurmasının ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
, "Bize zarar vermeye çalışan herkesi vuracağız" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
, Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Hedefin İran olduğunu söyleyen Netanyahu, "Hem İran hem de onlara yataklık eden Suriye güçlerine yönelik operasyon yapıyoruz" dedi. Söylemlerini sertleştiren Netanyahu, "Bize zarar vermeye çalışan herkesi vuracağız. Bizi ortadan kaldırmakla tehdit eden her kimse sorumluluğu ona aittir" ifadelerini kullandı.
İsrail Hava Kuvvetleri gece saatlerinde Suriye'de İran Devrim Muhafızları
'na bağlı Feylak El- Kudüs
'e ait noktaları vurmuştu. Rusya
Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında, İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırıda 4 Suriye askerinin öldüğünü, 6'sının ise yaralandığını bildirmişti. Saldırıda Şam Havalimanı
'nın da zarar gördüğü aktarılmıştı. Açıklamada ayrıca, Suriye'deki hava savunma sistemlerinin 30'dan fazla İsrail füzesini imha ettiği kaydedilmişti. - TEL AVİV