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Netanyahu: Bizi inciteni biz de incitiriz

7 saat önce

İslami Cihad'ın önemli isimlerinden Baha Ebu El-Ata öldürülmesine ilişkin basına konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Vatandaşlarımıza zarar vermenin mümkün olduğunu düşünenler yanılıyor.

Netanyahu: Bizi inciteni biz de incitiriz, System.String[]

İslami Cihad'ın önemli isimlerinden Baha Ebu El-Ata öldürülmesine ilişkin basına konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Vatandaşlarımıza zarar vermenin mümkün olduğunu düşünenler yanılıyor. Bizi inciteni biz de incitiriz" dedi.

İsrail Devlet Basın Ofisi'nin (GPO) yaptığı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ve İç İstihbarat Örgütü Shin Bet'in Başkanı Nadav Argaman ile Tel Aviv'de Dışişleri Bakanlığı'nda İslami Cihad'ın komutanlarından Baha Ebu El-Atanın öldürülmesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail halkına seslenen Netanyahu konuşmasında "İsrail Silahlı Kuvvetleri, İslami Cihad komutanlarından Baha Ebu El-Ata'yı hedef aldı. El Ata, yıllardır Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerin planlayıcısı ve uygulayıcısıydı. Gazze Şeridi'ne komşu bölgelere yüzlerce roket saldırısı düzenledi. El Ata kısa dönem içerisinde daha fazla saldırı düzenlemeyi planlıyordu. El Ata tam bir saatli bombaydı" ifadelerini kullandı.

Netanyahu şöyle konuştu: "Sivillere saldırıp aynı zamanda sivillerin arkasına saklanabileceklerini düşünüyorlar. Ancak, sivillere nerdeyse zarar vermeden katillere saldırmanın mümkün olduğunu kanıtladık. Vatandaşlarımıza zarar vermenin mümkün olduğunu düşünenler yanılıyor. Bizi inciteni biz de incitiriz."


Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:47 Kaynak: DHA
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