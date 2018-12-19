Son Dakika Haberleri: Netanyahu: "Bm Hizbullah Tünellerine Karşı Hareket Etmeli"

Netanyahu: "Bm Hizbullah Tünellerine Karşı Hareket Etmeli"

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi'ne Lübnan sınırındaki Hizbullah tünellerine karşı tedbir alma çağrısında bulundu.

Netanyahu:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi'ne Lübnan sınırındaki Hizbullah tünellerine karşı tedbir alma çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili bir Güvenlik Konseyi toplantısından önce konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki BM birliklerinin varlığının ülkenin tüm bölgelerine sınırsız erişime sahip olması gerektiğini ve İsrail'in kendisini savunacağı konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.

"Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) güney Lübnan'daki herhangi bir bölgeye ulaşmalı" diyen Netanyahu, İran destekli Hizbullah'ın UNIFIL'in çalışmalarını engellememesi gerektiğini vurguladı.

Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi'ne hakikati, huzuru ve güvenliği savunmak ve gerekli tedbirleri almak için çağrıda bulunarak, "İsrail'in, İran'a karşı kendini ve halkını koruması onun hakkıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in ay başından bu yana Hizbullah'a ait İsrail'i tehdit eden yaklaşık 5 tünel bulduğu açıklandı. - NEW YORK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:09 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Benjamin Netanyahu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Birleşmiş Milletler, Türkiye, İran ve Rusya, Suriye'de Yeni Anayasa Yazılması Konusunda Uzlaştı CHP'li Belediye Başkanı "Hakkımda Dedikodu Yapıyor" Deyip Partisinden İstifa Etti

Gaziantepli Girişimci Ürettiği Streçleme Makinesi ile Halı ve İplik Sektöründe İtalyanların Tahtını Salladı 27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:14:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Netanyahu: "Bm Hizbullah Tünellerine Karşı Hareket Etmeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]