Netanyahu: Bu bir darbe girişimi

Rüşvet ve yolsuzluktan hakkında dava açılacak olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu "Bu, bir darbe girişimidir" dedi.Rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla hakkında dava açılmasına karar verilen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaşananları bir darbe girişimi olarak niteledi. İsrail Başsavcılığı'nın aldığı karara ilişkin konuşmasında Netanyahu "Burada olan biten, başbakana karşı bir darbe yapma girişimidir" dedi.



Netanyahu yaklaşık 15 dakika süren konuşmada yargıyı ve polisi kendisine karşı "yanlış" ve "siyasi motivasyonlu" suçlamalarla komplo kurmakla suçladı. Netanyahu ayrıca istifa etmeyeceğini de ifade ederek "Bu ülkeyi yasa uyarınca yönetmeyi sürdüreceğim" dedi. İsrail hukuku, Netanyahu'nun tüm yargı yolları tükenip ceza almadığı sürece istifa etmesini gerektirmiyor.



Başbakan'ın başlıca siyasi rakibi olan İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz bir siyasi lider hakkında dava açılmasının ülke açısından "çok üzüntü verici" olduğunu söyledi. Netanyahu'ya "görevinden ayrılma ve hakkındaki suçlamalara odaklanma" çağrısı yapan Gantz "İsrail'de darbe yok, daha ziyade içinde bulundukları iktidarın etrafına barikat kurmuş olanlar var" ifadelerini kullandı.



"Mr Security" (Bay Güvenlik) lakaplı 70 yaşındaki Netanyahu 2009 yılından bu yana İsrail'in başbakanlığını yapıyor. Netanyahu ülkenin görevdeyken hakkında dava açılacak ilk başbakanı olacak.



Netanyahu hakkında dava açacak olan İsrail Başsavcısı Avişai Mandelblit ise hiçbir vatandaşın hukukun üstünde olmadığını söyledi. Mandelblit "Kanunların uygulanması bir tercih değildir. Bu bir sağ ya da sol meselesi değildir. Bu bir siyaset meselesi değildir" ifadelerini kullandı.



Davanın açılacağının öğrenilmesi üzerine Netanyahu destekçileri başbakanlık konutu önünde toplandı. Başbakanın fotoğraflarını taşıyan ve Başsavcı'ya sözlü saldırılarda bulunan kalabalık içinde "Hepimiz Netanyahuyuz" yazan bir pankart da açıldı.



Netanyahu hakkındaki suçlamalar



İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik en ağır suçlama, Bezeq adlı telekomünikasyon şirketiyle bağlantılı. "Dosya 4000" olarak bilinen vakada, Netanyahu'nun İletişim Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, telekomünikasyon şirketi Bezeq'e hukuki ayrıcalıklar tanıdığı ve bunun karşılığında da şirkete ait Walla adlı internet gazetesinde Netanyahu ve ailesi hakkında olumlu haberler yazıldığı iddia ediliyor.



Bunun yanı sıra Netanyahu ve ailesi yaklaşık 185 bin euro değerinde mücevher, puro, şampanya gibi pahalı hediyeler almak ve bunun karşılığında bu hediyeleri veren zengin iş insanlarına mali ve kişisel imtiyazlar sağlamakla suçlanıyor.



Netanyahu'nun ayrıca, muhalif Yedioth Ahronoth gazetesinde kendisi hakkında olumlu haberler yapılması için gazetenin sahibi Arnon Moses ile bir anlaşma yaptığı ve buna karşılık gazetenin rakibi olan Israel Hayom gazetesinin dağıtımının kısıtlanmasına yardımcı olmayı vadettiği öne sürülüyor.



