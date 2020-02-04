Netanyahu-Burhan görüşmesi Sudan'da protesto edildi - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın Uganda'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi başkent Hartum'da protesto edildi.

Başbakanlık önünde toplanan ve ellerinde "İsrail ile normalleşmeye hayır. Filistin İslam'ın onurlu başkenti" yazılı dövizler taşıyan protestocular, Burhan'ın Netanyahu ile görüşmesine tepki gösterdi.

Orgeneral Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk aleyhinde sloganlar atan kalabalık olaysız şekilde dağıldı.

Orgeneral Burhan, dün İsrail Başbakan Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Netanyahu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, 1967'de Filistin topraklarının işgaline tepki olarak ilişkilerini kesen Afrika ve Körfez ülkeleri ile yeniden arasını düzeltmek istiyor.