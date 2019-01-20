Son Dakika Haberleri: Netanyahu Çad'ı Ziyaret Etti

Netanyahu Çad'ı Ziyaret Etti

20 dakika önce

– İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby Çad'ın başkenti N'Djamena'da bir araya geldi.

Netanyahu Çad'ı Ziyaret Etti, System.String[]
– İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby Çad'ın başkenti N'Djamena'da bir araya geldi.

Netanyahu ve Deby'nin gerçekleştirdiği görüşmeyle söz konusu iki ülkenin 50 yıla yakın süre sonra ilk kez diplomatik ilişkileri masaya yatırıldı. İsrail Başbakanlığının resmi Twitter hesabında yapılan paylaşıma göre Netanyahu'nun N'Djamena'da resmi törenle karşılanmasının ardından liderler ikili görüşmelere başladı.

(Fotoğraflı)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:39 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, İsrail, Çad, Benjamin Netanyahu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik! Milyarder Bill Gates, 3 Dolarlık Hamburger İçin Kuyrukta Bekledi

Babasını Daha Önce 6 Kez Bıçaklayan Cani, Bu Sefer 3 Yerinden Bıçakladı Milyarder İş Adamı, Kendisinin Sandığı Çocuklarının Biyolojik Babalarının Bulunması İçin Para Ödülü Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 16:59:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Netanyahu Çad'ı Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]