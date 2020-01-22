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Netanyahu'dan Arap ülkeleriyle 'tarihi barış anlaşmaları imzalama' vaadi
6 saat önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha fazla Arap ülkesiyle "tarihi barış anlaşmaları imzalama" vaadinde bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha fazla Arap ülkesiyle "tarihi barış anlaşmaları imzalama" vaadinde bulundu.
Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre, Netanyahu, liderliğini yaptığı Likud Partisi'nin seçim kampanyasını başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:02
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