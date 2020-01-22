Netanyahu'dan Arap ülkeleriyle 'tarihi barış anlaşmaları imzalama' vaadi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Netanyahu'dan Arap ülkeleriyle 'tarihi barış anlaşmaları imzalama' vaadi - Son Dakika Dünya

Netanyahu'dan Arap ülkeleriyle 'tarihi barış anlaşmaları imzalama' vaadi

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha fazla Arap ülkesiyle "tarihi barış anlaşmaları imzalama" vaadinde bulundu.

Netanyahu'dan Arap ülkeleriyle 'tarihi barış anlaşmaları imzalama' vaadi, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha fazla Arap ülkesiyle "tarihi barış anlaşmaları imzalama" vaadinde bulundu.


Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre, Netanyahu, liderliğini yaptığı Likud Partisi'nin seçim kampanyasını başlattı.

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Yedioth Ahronoth, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:02 
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