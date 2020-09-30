Netanyahu'dan "Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir" iddiası - Son Dakika

Netanyahu'dan "Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir" iddiası

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Basın mensuplarının depoya girişi Depodan detaylar Depoda tutulan malzemeler Açıklamalar BEYRUT - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) 75.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Basın mensuplarının depoya girişi Depodan detaylar Depoda tutulan malzemeler Açıklamalar BEYRUT - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'nda video mesajla yaptığı hitapta, Lübnan Hizbullahı'na ait gizli silah deposunu gösterdiği ileri sürülen bir haritayı paylaşarak Beyrut'ta yeni bir patlamanın olabileceğini iddia etmesinin ardından Hizbullah, Netanyahu'un haritada gösterdiği Beyrut'un Cenah Mahallesi'ndeki deponun kapılarını basın mensuplarına açtı.

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