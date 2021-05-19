Netanyahu'dan Gazze açıklaması: "Hamas'ı caydırma politikası izliyoruz" - Son Dakika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne gerçekleştirilen saldırılara yönelik yaptığı konuşmada, şu anda Hamas'ı caydırma politikası izlediklerini savundu.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail başkenti Tel Aviv'deki Kirya askeri üssünde yabancı diplomatlarla bir araya geldi. Netanyahu, Gazze'yi hedef alan saldırıların Hamas'ı caydırmak olduğunu öne sürdü. Hamas'ı işaret eden Netanyahu, "Ya ele geçireceğiz ki bu her zaman ihtimal dahilinde, ya da onları caydıracağız" ifadelerini kullandı. Netanyahu, "Şu anda güçlü bir caydırma politikası içindeyiz, ancak söylemeliyim ki hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz" dedi. Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlarına hedefe ulaşana kadar devam edeceğini belirtti. - TEL AVİV