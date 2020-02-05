Netanyahu'dan Gazze'ye saldırı tehdidi - Son Dakika
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Netanyahu'dan Gazze'ye saldırı tehdidi

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden roket atışlarının devam etmesi halinde gelecek ay yapılacak seçimden önce Gazze'ye yönelik "geniş çaplı" operasyon başlatabileceklerini söyledi.

Netanyahu'dan Gazze'ye saldırı tehdidi, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden roket atışlarının devam etmesi halinde gelecek ay yapılacak seçimden önce Gazze'ye yönelik "geniş çaplı" operasyon başlatabileceklerini söyledi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Başbakan Netanyahu Gazze'ye komşu kentlerin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze'den İsrail tarafına atılan roketlerin ve gönderilen patlayıcı ekli balonların gündeme geldiği ifade edildi.

Haberde, Netanyahu'nun görüşme sırasında, roket atışlarının ve patlayıcı ekli balonların gönderilmeye devam etmesi durumunda İsrail ordusunun 2 Mart'ta yapılacak erken seçimlerden önce Gazze'ye "geniş çaplı" operasyona hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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