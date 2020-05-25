Netanyahu'dan

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söyledi.

Netanyahu, partisi Likud'un grup toplantısında yaptığı konuşmada, Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhak" planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına değinen Netanyahu, "Yahuda ve Samira'da (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) egemenliğimizi uygulamak için 1948'den bu yana elimize geçmeyen bir fırsata sahibiz ve bunun kaçmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin 1 Temmuz'dan itibaren İsrail'e "ilhakına" başlanacağını ve bu tarihte değişikliğe gitmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakan'ı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.