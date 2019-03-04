Son Dakika Haberleri: Netanyahu'dan İngiltere'ye Hizbullah "Teşekkürü"

Netanyahu'dan İngiltere'ye Hizbullah "Teşekkürü"

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı'nın siyasi kanadını terör örgütleri listesine alan İngiltere'ye teşekkür etti.

Netanyahu'dan İngiltere'ye Hizbullah
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı'nın siyasi kanadını terör örgütleri listesine alan İngiltere'ye teşekkür etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile İngiltere Başbakanı Theresa May telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada Netanyahu'nun, İngiltere Başbakanı May'e Hizbullah'ı terör listesine aldığından dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

İngiltere'nin antisemitizme karşı sert tavrından dolayı May'i takdir eden Netanyahu'nun, Hizbullah'ın terör listesine alınması ile ayrıca, "Umarım ki başka ülkeler de bu adımı takip eder." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

İngiliz İçişleri Bakanlığı, 25 Şubat'ta Lübnan Hizbullahı'nı, siyasi kanadı dahil terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'ın terör listesine alındığı bildirilmişti.

Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edilmişti.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

Hizbullah tepki göstermişti

Lübnan Hizbullahı, siyasi kanadın İngiltere tarafından terör örgütleri listesine almasını " ABD'ye alçakça bir itaat" olarak tanımlamıştı.

İngiltere'nin kararının ardından Hizbullah tarafından yapılan ilk yazılı açıklamada, "Terörü kucaklayan, finanse eden ve destekleyen hiçbir ülkenin bir partiyi veya direniş hareketini terörle suçlamaya hakkı yoktur." ifadesi kullanılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:02 Kaynak: AA

İsrail, İngiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, Teslim Olan Teröristleri Nasıl İkna Edildiklerini Anlattı Güzel Oyuncu Yasemin Kay Allen'den Yılanlı Video!

Seçime Sayılı Günler Kala HDP, Batıdaki Adaylarını Geri Çekebilir Silahlı Çatışmada Ölen 2 Kardeşin Ağabeyi, Acıya Dayanamayıp İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 02:26:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Netanyahu'dan İngiltere'ye Hizbullah "Teşekkürü"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]