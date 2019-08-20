Son Dakika Haberleri: Netanyahu'dan Irak'taki 'İran hedeflerini vurduk' iması
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Netanyahu'dan Irak'taki 'İran hedeflerini vurduk' iması

1 saat önce

İsrail Başbakanı Netanyahu, Irak'taki İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulundu.

Netanyahu'dan Irak'taki 'İran hedeflerini vurduk' iması, System.String[]
İsrail Başbakanı Netanyahu, Irak'taki İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulundu.
İsrail, İran, Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:09 
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