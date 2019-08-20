Netanyahu'dan Irak'taki 'İran hedeflerini vurduk' iması
1 saat önce
İsrail Başbakanı Netanyahu, Irak'taki İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulundu.
İsrail
Başbakanı Netanyahu, Irak
'taki İran
'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:09
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