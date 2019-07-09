Son Dakika Haberleri: Netanyahu'dan İran'a 'F-35'li tehdit
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Netanyahu'dan İran'a 'F-35'li tehdit

39 dakika önce

İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran, son zamanlarda İsrail'i yok etmekle tehdit ediyor.

Netanyahu'dan İran'a 'F-35'li tehdit, System.String[]
Suriye, İsrail, İran, Ekonomi
İsrail Başbakanı Netanyahu, " İran, son zamanlarda İsrail'i yok etmekle tehdit ediyor. F-35s savaş uçaklarının, İran ve Suriye dahil Orta Doğu'da her yere ulaşabileceğini hatırlamalılar." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:52 
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