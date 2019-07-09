Netanyahu'dan İran'a 'F-35'li tehdit
39 dakika önce
İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran, son zamanlarda İsrail'i yok etmekle tehdit ediyor.
İsrail Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:52
Başbakanı Netanyahu, " İran
, son zamanlarda İsrail'i yok etmekle tehdit ediyor. F-35s savaş uçaklarının, İran ve Suriye
dahil Orta Doğu
'da her yere ulaşabileceğini hatırlamalılar." dedi.
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