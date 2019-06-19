Netanyahu'dan İran'a üstü kapalı uyarı
39 dakika önce
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun "büyük bir yıkıcı güce" sahip olduğunu söyleyerek, üstü kapalı şekilde İran'ın yanı sıra Hamas ve Hizbullah'ı da uyardı.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:38
Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun "büyük bir yıkıcı güce" sahip olduğunu söyleyerek, üstü kapalı şekilde İran
'ın yanı sıra Hamas
ve Hizbullah'ı da uyardı.
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