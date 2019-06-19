Son Dakika Haberleri: Netanyahu'dan İran'a üstü kapalı uyarı
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Netanyahu'dan İran'a üstü kapalı uyarı

39 dakika önce

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun "büyük bir yıkıcı güce" sahip olduğunu söyleyerek, üstü kapalı şekilde İran'ın yanı sıra Hamas ve Hizbullah'ı da uyardı.

Netanyahu'dan İran'a üstü kapalı uyarı, System.String[]
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun "büyük bir yıkıcı güce" sahip olduğunu söyleyerek, üstü kapalı şekilde İran'ın yanı sıra Hamas ve Hizbullah'ı da uyardı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:38 
Hamas, İsrail, İran, Ekonomi
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