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Netanyahu'dan İslami Cihad'a "uyarı"

7 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, roket atışlarını sürdürmesi halinde İslami Cihad'a yönelik operasyonlarına devam edecekleri uyarısında bulundu.

Netanyahu'dan İslami Cihad'a

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, roket atışlarını sürdürmesi halinde İslami Cihad'a yönelik operasyonlarına devam edecekleri uyarısında bulundu.

Netanyahu, Batı Kudüs'te yapılan kabine toplantısında, İsrail ile abluka altındaki Gazze Şeridi arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in bölgede gerginliğin artmasından yana olmadığını ancak her türlü saldırıya da karşılık vereceğini söyleyen Netanyahu, "İslami Cihad'ın önünde tek seçenek var: ya saldırılarına son verecek ya da daha fazla darbe alacak." ifadesini kullandı.

İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın, İsrail ordusunca dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından bölgedeki tansiyon iyice yükseldi.

Komutanlarının yaşamını yitirdiği saldırıya yanıt olarak İslami Cihad, İsrail tarafına çok sayıda roket atarken, İsrail ordusu da hava saldırılarıyla Gazze'yi vuruyor.

İsrail ordusunun dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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