Son Dakika Haberleri: - Netanyahu'dan İsrail'i tehdit eden Nasrallah'a uyarı: "Sakin ol"
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- Netanyahu'dan İsrail'i tehdit eden Nasrallah'a uyarı: "Sakin ol"

1 saat önce

- Netanyahu'dan İsrail'i tehdit eden Nasrallah'a uyarı: "Sakin ol"TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a saldıran İsrail'e karşı cevap hazırladığını söyleyen Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ı "sakinleşmesi" konusunda uyardı.

- Netanyahu'dan İsrail'i tehdit eden Nasrallah'a uyarı: "Sakin ol"

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a saldıran İsrail'e karşı cevap hazırladığını söyleyen Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ı "sakinleşmesi" konusunda uyardı.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan sınırında bir noktayı ve başkent Beyrut'ta iki noktayı hedef alması üzerine Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'i agresif eylemleri nedeniyle uyarmıştı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail'i açıkça tehdit etmesi üzerine açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, karşı tarafı sükunete davet etti. Netanyahu açıklamasında, "Nasrallah'ın ne dediğini duydum. Nasrallah'a sakinleşmesini öneririm. Nasrallah, İsrail'in kendisini nasıl savunacağını ve düşmanlarından nasıl öç alacağını iyi biliyor" dedi.

Nasrallah, İsrail'in hava saldırısı nedeniyle, "İsrail ordusuna bu geceden itibaren sınırda uyanık durmalarını söylüyorum. Bir, iki, üç, dört, gün bizi bekleyin" demişti.

Lübnan'a düzenlenen hava saldırısında 3 farklı insansız hava aracı kullanıldı. İHA'lardan biri düşerken, diğer ikisi de Beyrut şehrinde bulunan Hizbullah'a ait bir medya merkezine saldırdı.

Hasan Nasrallah, Lübnan, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:07 Kaynak: İHA
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