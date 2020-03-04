Netanyahu'dan koronavirüs nedeniyle İsraillilere tokalaşmama çağrısı - Son Dakika
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Netanyahu'dan koronavirüs nedeniyle İsraillilere tokalaşmama çağrısı

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle halka "el sıkışmama" çağrısı yaptı.

Netanyahu'dan koronavirüs nedeniyle İsraillilere tokalaşmama çağrısı, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle halka "el sıkışmama" çağrısı yaptı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamasında, İsraillilere başkalarıyla tamamen tokalaşmaktan geri durmaları çağrısında bulundu.

Dünyanın büyük bir salgınla karşı karşıya olduğunu ifade eden Netanyahu, virüsün yayılmasını önlemek için ciddi önlemler aldıklarını vurguladı.

- İsrail'in hava yolu şirketi çalışanlarını işten çıkarmaya başladı

Öte yandan, basında yer alan haberlerde, İsrail'in hava yolu şirketi El-Al'ın, koronavirüs nedeniyle birçok seferinin iptal edilmesi ve bilet satışının düşmesiyle ciddi bir ekonomik kriz yaşadığı belirtildi.

El-Al'ın ekonomik sorunlar nedeniyle çok sayıda çalışanını işten çıkardığı kaydedilen haberlerde, dün de şirketin üst düzey yetkililerinin maaşlarının yüzde 20 oranında düşürülmesine onay verdiği aktarıldı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 endişesiyle Çin, Japonya, Güney Kore ve İtalya gibi ülkelerden gelen yabancıların İsrail'e girişini yasaklamıştı.

İtalya ve Japonya'dan dönenlerin de aralarında bulunduğu 15 İsraillide Kovid-19 tespit edilmişti.

Japonya, İtalya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:40 Kaynak: AA
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