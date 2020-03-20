Netanyahu'dan koronavirüs nedeniyle İsraillilere evlerinde kalmaları emri - Son Dakika
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Netanyahu'dan koronavirüs nedeniyle İsraillilere evlerinde kalmaları emri

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için İsraillilere evlerinde kalmaları emri verdi.

Netanyahu'dan koronavirüs nedeniyle İsraillilere evlerinde kalmaları emri, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için İsraillilere evlerinde kalmaları emri verdi.

Başbakan Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Virüsün yayılmasını önlemek için alışveriş gibi zorunlu nedenler dışında evlerden çıkılmaması talimatı veren Netanyahu, "İsrail vatandaşları, evlerinizde kalmalısınız. Bu bir rica veya talep değil. Bu, icra makamları tarafından uygulanacak zorunlu bir direktif." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, önemli görevlerde bulunanların ise işe gidebileceğini dile getirdi.

İsrail'de salgına karşı alınan önlemlere getirilen eleştirilere de değinen Netanyahu, "Biri bu durumu abarttığımı düşünüyorsa İtalya ve İspanya'da neler yaşandığına baksın." cevabını vererek alınan önlemleri savundu.

Yerel basın, Netanyahu'nun evden çıkılmaması talimatının 7 gün boyunca uygulanacağını, bu talimatı göz ardı edenlerin ise para cezasına çarptırılacağını yazdı.

Vaka sayısı 677'ye yükseldi

Öte yandan ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 677'ye ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 104 kişide daha kirüs tespit edildiği belirtildi.

Hastalardan 6'sının durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 14 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 677'ye yükseldiği kaydedildi.

Ülkede koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini de yasaklamıştı.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:04 Kaynak: AA

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