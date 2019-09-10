Son Dakika Haberleri: Netanyahu'dan kritik seçim vaadi
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Netanyahu'dan kritik seçim vaadi

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, seçimi kazanması halinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in bir kısmını ilhak edeceğini duyurdu.

Netanyahu'dan kritik seçim vaadi, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, seçimi kazanması halinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in bir kısmını ilhak edeceğini duyurdu.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında 17 Eylül'de yapılacak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in bir kısmını ilhak edeceği vaadinde bulundu. Netanyahu, ayrıca Trump'ın İsrail'deki seçimlerden bir gün sonra "yüzyılın anlaşmasını" sunacağını belirterek, "Yüzyılın anlaşması Batı Şeria'daki yerleşimlerini İsrail egemenliğine katmak için büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:51 Kaynak: İHA
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