Son Dakika Haberleri: Netanyahu'dan Putin'e Başsağlığı Telefonu

Netanyahu'dan Putin'e Başsağlığı Telefonu

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak Magnitogorosk'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Netanyahu'dan Putin'e Başsağlığı Telefonu, System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak Magnitogorosk'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. İki lider arasında gerçekleştirilen görüşmede, Suriye meselesi de ele alındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Magnitogorosk'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak başsağlığı diledi. ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin ardından bölgedeki durumu değerlendiren ikili, Suriye'deki terörün kesinlikle bitirilmesi ve bölgede bir an önce siyasi birlik sağlanması üzerinde durdu. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:12 Kaynak: İHA

Politika
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