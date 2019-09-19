Son Dakika Haberleri: Netanyahu'dan rakibi Gantz'a koalisyon çağrısı
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Netanyahu'dan rakibi Gantz'a koalisyon çağrısı

1 saat önce

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi bugün herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz.

Netanyahu'dan rakibi Gantz'a koalisyon çağrısı, System.String[]

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi bugün herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz." dedi.

İsrail, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:15 
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