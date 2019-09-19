Netanyahu'dan rakibi Gantz'a koalisyon çağrısı
1 saat önce
İsrail Başbakanı Netanyahu, "Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi bugün herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz.
İsrail Başbakanı Netanyahu, "Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi bugün herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:15
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