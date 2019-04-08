Netanyahu'dan Trump'a İran Devrim Muhafızları Teşekkürü
1 saat önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları Ordusunu ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklemesinden dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.
İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları
Ordusunu ABD
'nin yabancı terör örgütleri listesine eklemesinden dolayı ABD Başkanı Donald Trump
'a teşekkür etti.
Netanyahu, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İran'ın İsrail ve ABD'nin yanı sıra dünya barışını tehdit ettiğini öne süren Netanyahu, "Ülkelerimiz ve bölge ülkelerinin çıkarına olan bir başka önemli isteğimi daha kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. İran rejimine karşı çeşitli yollarla gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, İran Devrim Muhafızlarının yabancı terör örgütleri listesine alındığını duyurmuştu. Washington
yönetimi böylece ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:53 Kaynak: AA
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