Netanyahu'dan Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım çağrısı - Son Dakika

Netanyahu'dan Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım çağrısı

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmayı isteyen Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

Netanyahu'dan Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım çağrısı, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmayı isteyen Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, ABD merkezli TBN televizyonuna verdiği mülakatta, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili İsrail hakkında soruşturma açmayı hedefleyen UCM'ye yüklendi.

Netanyahu, UCM'nin demokrasiye ve Yahudi halkının İsrail'de yaşama hakkına karşı "saldırı halinde" olduğunu iddia ederek, herkesin buna karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Başkan Donald Trump öncülüğündeki ABD yönetiminin İsrail'e yönelik kararından dolayı UCM'yi sert şekilde eleştirdiğini dile getiren Netanyahu, "Tüm izleyicilerin de aynı şeyi yapmasını istiyorum. UCM'ye, onun yetkililerine, savcılarına karşı somut adımlar, yaptırımlar uygulanmasını talep etmeliler." ifadelerini kullandı.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda 20 Aralık 2019'da yaptığı açıklamada, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmuştu. Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den Trump'ın kafasına 3 milyon ödül koyan İran'a yanıt: Çok saçma
Davos'a giden Trump, kauçuk taban taktığı ayakkabıları ile dikkat çekti ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor! Rus askerleri 3. kez engellendi Trump'ın azil davasında duruşmalar başlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 20:35:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Netanyahu'dan Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]