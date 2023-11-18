Netanyahu'dan ümidini kesip kapımızı çalan İsraillilere Erdoğan'dan yanıt: MİT'i devreye soktuk

İsrail işgali altındaki Gazze'de 7 Ekim'den bu yana Hamas tarafından esir tutulan İsraillilerin aileleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Erdoğan, Almanya dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada İsrailli ailelerin mektubuna ilişkin "Bu konuyla ilgili İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk, şimdi onlar bu konuyu araştırıyorlar. Bir netice alabilmek için çalışıyoruz. Netice alabilirsek ne ala." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki temasları sonrası yurda dönüşte, uçakta bulunan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN'A İSRAİLLİ AİLELERİN MEKTUBU SORULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İsrailli rehinelerin ailelerinin yazdığı yardım çağrısı içeren mektup hatırlatıldı, "Bir insani müdahalede bulunma imkanınız olabilir mi rehinelerden haber almamız hatta kurtarılması noktasında?" sorusu yöneltildi.

"İSRAİLLİLERİN DE FİLİSTİNLİLERİN DE ESİR TUTULMASINI İSTEMEYİZ"

"Hamas'ın elinde tuttuğu İsraillilerin ailelerince tarafıma yazılmış mektupta bizim yakınlarının salıverilmesi ile ilgili devreye girmemiz talep ediliyor. Biz İsraillilerin de Filistinlilerin de esir tutulmasını istemeyiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, Hamas'ın bu rehineleri bırakmamak gibi bir bakış açısı bulunmadığını ifade etti.

"İSTİHBARAT TEŞKİLATIMIZI DEVREYE SOKTUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "'Bırakırız' diyorlar zaten. İstedikleri, İsrail tarafından hukuksuzca tutuklanan küçük yaştaki çocuklardan tutun annelerin ve babaların da aralarında bulunduğu tutsakların salıverilmesi. Düşünün İsrail yönetimi 5 yaşındaki çocukları tutuklayacak kadar insanlıktan çıkmış durumda. İsrail'in sivil katliamlarından Hamas'ın elindeki rehinelerin bir bölümü etkilenmiş durumda anladığımız kadarıyla. İşin şöyle bir yönü de var. İsrailli aileler bize bu yöntemle ulaştıklarına göre kendi hükümetlerinden umudu kesmişler. Zaten İsrail'in Gazze'de şu ana kadarki tutumu, kendi vatandaşları dahil orada kim varsa katletmek şeklinde. Bu konuyla ilgili İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk, şimdi onlar bu konuyu araştırıyorlar. Bir netice alabilmek için çalışıyoruz. Netice alabilirsek ne ala."

MEKTUPTA NELER YAZIYOR?

Yardım talep edilen mektubu İsrail'deki 'Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu' kaleme aldı. Mektupta ise şu ifadelere yer verildi: "Bizler, tarifsiz acı ve ıstıraba neden olan bu krize müdahale etmenizi istemek için sizin yardımınızı talep ediyoruz. Kaçırılmalarından bu yana çocuklarımız, eşlerimiz, kocalarımız, ebeveynlerimizle iletişim kuramadık. Bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz."

"BİZE YARDIM EDEBİLECEK EŞSİZ BİR KONUMDA OLDUĞUNUZA İNANIYORUZ"

Mektupta, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkili konumu vurgulandı: " Orta Doğu'da, Müslüman dünyasında ve ötesinde geniş nüfuza sahip, bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri olarak, bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz. Bu nedenle, esirlerin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak, gerekli tıbbi ihtiyaçlarının gecikmeden sağlanmasını kolaylaştırmak ve derhal serbest bırakılmalarını sağlamak için size çağrıda bulunuyoruz."