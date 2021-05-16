İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yayınladığı mesajında ülkelerin bayraklarını paylaşarak, İsrail'in Filistine saldırıları süresince 'İsrail'in yanında kararlılıkla durdukları' için bayrakları yer alan ülkelere teşekkür etti.
Netanyahu'nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Netanyahu, destek verdiklerini iddia ettiği ülkelerin bayraklarını paylaştı - Son Dakika Dünya