Netanyahu Dikkatleri Dağıtmaya Çalışıyor"
4 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan (Binyamin) Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan (Binyamin) Netanyahu
dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail
'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez." değerlendirmesinde bulundu.
Kalın, Twitter
üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olduğunu vurguladı.
İbrahim Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:39 Kaynak: AA
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