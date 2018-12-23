Son Dakika Haberleri: Netanyahu Dikkatleri Dağıtmaya Çalışıyor"

Netanyahu Dikkatleri Dağıtmaya Çalışıyor"

4 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan (Binyamin) Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu Dikkatleri Dağıtmaya Çalışıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan (Binyamin) Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olduğunu vurguladı.

İbrahim Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:39 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, İsrail, Benjamin Netanyahu, Güncel
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