Son Dakika Haberleri: Netanyahu eğitim ve adalet bakanlarını görevden aldı
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Netanyahu eğitim ve adalet bakanlarını görevden aldı

47 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Eğitim Bakanı Naftali Bennett ile Adalet Bakanı Ayelet Şaked'i görevden aldı.

Netanyahu eğitim ve adalet bakanlarını görevden aldı, System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Eğitim Bakanı Naftali Bennett ile Adalet Bakanı Ayelet Şaked'i görevden aldı.
Yedioth Ahronoth gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Netanyahu'nun söz konusu kararı, iki bakanın nisan ayındaki seçimde halkın desteğini kaybetmesi nedeniyle aldığı belirtildi.
Adalet ve eğitim bakanlarının, seçimde halktan yeterli oyu alamaması nedeniyle içinde bulunulan hassas dönemde görevde kalmalarının mümkün olmadığı ifade edildi.
İsrail'de Aralık 2018'de Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Eğitim Bakanı Naftali Bennett tarafından kurulan "Yeni Sağ" partisi, son seçimlerde yüzde 3,25'lik seçim barajını geçememişti.
İsrail'de 30 Mayıs'ta, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:47 Kaynak: AA
Yedioth Ahronoth, İsrail, Güncel
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