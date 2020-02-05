Netanyahu, "Filistin topraklarını ilhak meselesini" seçimlerden sonraya erteledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Netanyahu, 'Filistin topraklarını ilhak meselesini' seçimlerden sonraya erteledi - Son Dakika

Netanyahu, "Filistin topraklarını ilhak meselesini" seçimlerden sonraya erteledi

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri, Ürdün Vadisi ve Ölü Denizin kuzeyinin ilhakı meselesini", 2 Mart'ta yapılması planlanan seçimlerden sonraya bıraktı.

Netanyahu,

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, " Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri, Ürdün Vadisi ve Ölü Denizin kuzeyinin ilhakı meselesini", 2 Mart'ta yapılması planlanan seçimlerden sonraya bıraktı.

Haaretz Gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Netayahu, işgal altındaki Kudüs yakınlarında bulunan Beyt Şemeş bölgesinde yaptığı konuşmada, "Böyle bir fırsatın (yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakı) elimizden kaçmasına izin vermeyeceğiz. Bunu biz ortaya attık ve biz gerçekleştireceğiz. Ama bunun için, sınırlarımızı ve geleceğimizi güvence altına almak için tüm Likud üyelerinin seçimlerde oy kullanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haberde, Netanyahu'nun son sözlerinin, daha önce hem kendisinin hem de Likud yetkililerinin yaptığı ve "söz konusu bölgelerin seçimlerden önce ilhak edileceği" yönündeki açıklamalarla çeliştiği vurgulandı.

Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in geçen perşembe, "İsrail'den ilhak meselesini seçimlerden sonraya bırakmasını istemesi" üzerine bu yönde bir karar aldığı öne sürüldü.

Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan Manisa depremi tahmini: 7 şiddetinde deprem olabilir Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 04:22:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Netanyahu, "Filistin topraklarını ilhak meselesini" seçimlerden sonraya erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]